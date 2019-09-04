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Общество

На территории мемориального комплекса «Ата-Бейит» появится еще один музей

На территории мемориального комплекса «Ата-Бейит» появится еще один музей. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным Чуйское областное управление капитального строительства объявило тендер на разработку проектно-сметной документации на строительство музея и лестницы в мемориальном комплексе «Ата-Бейит». На эти цели оно потратит 1 миллион 614 тысяч 111 сомов. Подрядчик также должен будет провести топосъемку и геологические изыскания по объекту.

Как сообщил 24.kg директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Бактыбек Абдиев, речь идет о строительстве музея, посвященного событиям 7 апреля 2010 года.

«Старый музей, посвященный памяти жертв сталинских репрессий, остается. В нем также есть экспозиция материалов Чингиза Айтматова. Ее планируется перевести в новый, а освободившееся помещение передать сотрудникам комплекса для работы», — отметил он.

По его словам, Госстрою поставлена задача сдать объект до 7 апреля 2020 года. Музей должен быть двухэтажным, при этом один этаж — подземный. На первом этаже планируется разместить экспозиционные залы материалов Чингиза Айтматова, событий 7 апреля 2010 года, в подземном — залы репрессий 30-х годов и событий 1916 года «Уркун».

Здание должно врезаться в существующий уклон насыпного грунта.
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