Ограничить юбилеи и переименования предложило Минкультуры Кыргызстана

Минкультуры разработало законопроект об увековечении памяти выдающихся деятелей и исторических событий. Документ ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, в последние годы увеличилось количество ходатайств и обращений в госорганы от общественных объединений, фондов, родственников, земляков с просьбой увековечить память известных лиц. В частности, присвоить их имена государственным учреждениям, улицам, скверам, установить памятники, мемориальные доски и другие памятные знаки.

Переименования зачастую вызывают раздражение населения, вносят путаницу, создают определенный дискомфорт. Частые нововведения вынуждают тратить немалые бюджетные средства. Министерство культуры

В ведомстве отметили, что по Закону «О юбилейных мероприятиях в КР», если проведение юбилея утверждено распоряжением правительства, то расходы несет государство. Ежегодно выделяется от 3 до 5 миллионов сомов, которые можно направить на решение приоритетных проблем отрасли.

Это способствует, отмечено в документе, «выкапыванию» государственными органами, общественными организациями, различными фондами, частными лицами все новых и новых юбиляров.

Законопроект предлагает запретить родственникам ходатайствовать об увековечении, а здравствующим деятелям отмечать торжества за счет государственного бюджета.

«Предлагается рассматривать вопросы увековечения памяти не ранее чем через 10 лет со дня произошедшего исторического события и 5 лет со дня кончины выдающегося деятеля», — говорится в документе.