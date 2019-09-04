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Общество

Школа «Газпром». В БГК считают, что должны участвовать в отборе детей по квоте

В Бишкекском городском кенеше просят включить в комиссию по отбору детей по квоте в школу «Газпром» депутатов. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам БГК заявил депутат Сайдахмат Исмаилов.

Вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова сообщила, что на платной основе зачислили 630 детей, по квоте мэрии — 90 детей с ОВЗ. По ее словам, в учебное заведение попали только те дети, которые состоят на учете в управлении соцразвития муниципалитета и у которых есть справки об инвалидности.

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Депутат Алмаз Уланов отметил, что количество мест по квоте должно быть 140, а не 90. Его коллеги спросили, почему на свободные места не набрали детей из малоимущих семей?

Вице-мэр ответила, что на учете в управлении соцразвития состоит много малоимущих ребят. «Мы специально отдали приоритет детям с ОВЗ, чтобы исключить коррупцию. Не исключено, что некоторые люди могли начать скрывать доходы, чтобы считаться малоимущими и пройти в школу по квоте», — сказала Татьяна Кузнецова.

Председатель комиссии Сайдахмат Исмаилов попросил согласовывать решения мэрии с депутатами.

«Когда мы обсуждали вопрос передачи учебного заведения в оперативное управление, речь шла о трех категориях: малоимущие, ЛОВЗ и одаренные. И вдруг стало две. Если есть изменения в соглашении, вы должны его с нами согласовывать», — заметил он и предложил включить в состав комиссии, рассматривающей направление по квоте муниципалитета в школу, депутата БГК.

Учебное заведение рассчитано на 960 мест. Обучение в нем платное — 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.

Школу «Газпром» передали в управление одноименному фонду на сессии горкенеша 31 июля 2019 года.
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