Омурбек Бабанов снова пришел на допрос в ГСБЭП

Экс-депутат парламента Омурбек Бабанов пришел на допрос в ГСБЭП.

Бывший парламентарий пока отказался от каких-либо комментариев. Отметим, это уже четвертый допрос Омурбека Бабанова в Финполе.

Известно, что Омурбек Бабанов проходит свидетелем по рейдерскому захвату банка «Кыргызстан», строительству навигационной башни в МА «Манас» и по выступлениям в микрорайоне «Он-Адыр» в Оше во время президентской кампании в 2017 году. В ГКНБ и ГСБЭП другие эпизоды не озвучивают, ссылаясь на тайну следствия.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.