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Общество

После жалоб на Минобраз в Генпрокуратуру началась проверка типографий

В типографиях, пожаловавшихся на Министерство образования в Генеральную прокуратуру, начались проверки. Об этом издатели сообщили сегодня на пресс-конференции.

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По их словам, несколько типографий пожаловались на нарушения МОиН при проведении тендера на издание учебников.

«Сразу же в нескольких типографиях начались проверки. Вчера внезапно с проверкой пришли в ОсОО «Турар», к участнику тендера ОсОО Print Express. Мы считаем, что таким образом идут гонения», — заявил представитель полиграфического производства.

Напомним, что Генеральная прокуратура выявила нарушения, допущенные сотрудниками Министерства образования и науки при закупке адаптированных учебников «Математика» для 1-2-х классов, и внесла в адрес премьер-министра представление об устранении нарушений закона.
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