Суд над экс-мэрами. Обвиняемому Сталбеку Омурканову требуется лечение

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

Судья отметил, что заканчивается срок избрания меры пресечения, и поинтересовался мнением участников сторон.

Адвокаты обвиняемых, находящихся под стражей, обратились с просьбой изменить меру пресечения. Однако прокуроры возразили, потому что подсудимые обвиняются в особо тяжких преступлениях.

Защитники в ответ сказали, что тяжесть преступления не является основанием для избрания меры пресечения.

Адвокат бывшего руководителя ОГУКС мэрии Бишкека Сталбека Омурканова Виталий Остриков сказал, что его подзащитный нуждается в медицинской помощи.

«Кто-то поинтересовался, где находится мой подсудимый в СИЗО? Он постоянно в лечебном заведении. Мы обращались в СИЗО ГКНБ с просьбой направить его в специализированный медицинский орган. Сейчас все его лечение заключается в том, чтобы вручить обезболивающую таблетку», — отметил он.

Обвиняемые, находящиеся под стражей, поинтересовались: почему всем предъявлены одинаковые обвинения, но мера пресечения разная.

«Вы пошли на сговор, вам с этим жить», — обратился к остальным подсудимым бывший мэр Кубанычбек Кулматов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них содержатся под стражей в СИЗО ГКНБ. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.