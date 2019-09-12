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Общество

Недостроенная школа в Нарыне. Подрядчик и сотрудник УКС оштрафованы

Нарынский городской суд признал виновным генерального директора строительной компании «Авангард-Строй» и должностное лицо управления капитального строительства местной мэрии. Об этом 24.kg сообщили в суде.

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Уточняется, что подсудимые свою вину признали и заключили соглашение о сотрудничестве.

В итоге, приговором суда гендиректор компании оштрафован на 260 тысяч сомов.

Напомним, в Нарыне генерального директора строительной компании обвиняли в причинении ущерба государству при строительстве школы в селе Ак-Татыр Джумгальского района. В 2014 году управление капитального строительства по Нарынской области и ОсОО «Авангард-Строй» по итогам тендера заключили договор о строительстве школы на 275 ученических мест. Стоимость проекта составляла 64 миллиона 844 тысячи сомов. Строительство должны были завершить в ноябре 2016 года. Строительная фирма и УКС обязательства не выполнили.
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