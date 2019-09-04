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Общество

На должность завотделением детской онкологии претендует несколько человек

На должность заведующего детским отделением Национального центра онкогематологии рассматривают несколько кандидатур. Об этом 24.kg сообщил директор НЦОГ Эрнис Тилеков.

По его словам, в настоящее время рассматривают вопрос освобождения Гульнары Джунушалиевой от должности заведующей детским отделением.

«Она вполне грамотный доктор. Никто против нее ничего не имеет, пусть продолжает работать врачом. Но есть моменты по организации работы, надо быть менеджером», — сказал Эрнис Тилеков.

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«Мы рассматриваем кандидатуры двух-трех человек, назвать их пока не можем. Хотим нейтрального человека с жизненным опытом. Ведь надо не только лечить детей, но и организовать работу отделения, наладить морально-климатическую атмосферу, чтобы врачи трудились в нормальных условиях», — добавил он.

Экс-заведующей Дамиры Байзаковой среди рассматриваемых кандидатур, по словам Эрниса Тилекова, нет.

Рабочая группа парламентского комитета ранее выявила нарушения в работе детского отделения. Одно из них — незаконное применение исследовательского клинического протокола «Москва-Берлин» для лечения острого лимфобластного лейкоза. После депутатской проверки Минздрав создал свою комиссию.
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