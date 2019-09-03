В Таласе девятиклассника обвинили в развратных действиях. Дело вернули прокурору

Кара-Буринский районный суд Таласской области вернул на восполнение пробелов следствия дело девятиклассника, обвиняемого в развратных действиях.

В приговоре суда указывается, что 16-летний школьник привел 13-летнюю девочку на берег местного канала, снял с нее одежду и стал трогать ее половые органы.

«Согласно заключению экспертизы, девственная плева потерпевшей нарушена, но установить давность полового контакта не удалось. В ходе судебного заседания представители девочки написали встречное заявление, однако суд отклонил его. Суд вернул дело прокурору для восполнения пробелов следствия. Следователь не провел между обвиняемым и потерпевшей очную ставку, не назначил психолого-психиатрическую экспертизу, а также нарушил другие требования закона», — указывается в приговоре.