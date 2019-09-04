Ежегодно «Школа Газпром» будет платить за аренду более 20 миллионов сомов

Фонд «Школа Газпром Кыргызстан» будет платить мэрии Бишкека за аренду имущественного комплекса более 20 миллионов сомов ежегодно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, стоимость аренды — 1 миллион 734 тысячи 698 сомов в месяц.

Известно, что муниципалитет взял на себя строительство дороги и коммуникаций до учебного заведения. На эти цели потрачено более 20 миллионов сомов.

«Вопрос компенсации затрат мэрии сейчас рассматривается, проводим переговоры, пока к общему мнению не пришли», — отметил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Напомним, на внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты мэрии поручили включить имущественный комплекс в перечень муниципального имущества, передать объект в пользование общественного фонда «Школа Газпром Кыргызстан» на три года, а также заключить договор аренды без проведения торгов на этот срок.

Обучение в школе платное — 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.