18:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Официальный сайт СДПК взломан. Все данные удалены

Официальный сайт СДПК взломан и все данные удалены. Об этом на своей странице в Facebook заявили сами партийцы.

По их мнению, это служит доказательством воспрепятствования деятельности политической партии. «Власти любыми способами пытаются уничтожить политобъединение», — утверждают в политорганизации.

Ранее, напомним, заместитель лидера партии Кундуз Жолдубаева сообщала, что членов партии по постановлению следователя Военной прокуратуры КР не пускают на работу в здание «Медиа Форума». Руководство обратилось в ВП. 
Ссылка:
просмотров: 699
Версия для печати
Материалы по теме
Партия СДПК обратилась в Военную прокуратуру. Требуют пустить на работу
Генпрокуратура признала: допущены нарушения закона при перерегистрации СДПК
Погранслужба: Члену СДПК никто не запрещал выезжать из страны
В СДПК считают, что решения суда и Минюста координируются сверху
СДПК может потребовать досрочной отставки президента
Провокаций не было. Уголовное дело по заявлению членов СДПК прекратили
Сагынбек Абдрахманов подал в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева
СДПК планирует провести митинг в поддержку обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ
Почему действия Атамбаева в СДПК уже не легитимны де-факто и де-юре?
СДПК намерена идти на парламентские выборы — 2020
Популярные новости
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
В&nbsp;Бишкеке открыли новый парк В Бишкеке открыли новый парк
Бизнес
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; выступило официальным спонсором чемпионата мира по&nbsp;бильярдному спорту ОАО «МАМ» выступило официальным спонсором чемпионата мира по бильярдному спорту
Пора в&nbsp;школу. Где мой ребенок? Что делает в&nbsp;интернете? С&nbsp;кем общается? Пора в школу. Где мой ребенок? Что делает в интернете? С кем общается?