Официальный сайт СДПК взломан. Все данные удалены

Официальный сайт СДПК взломан и все данные удалены. Об этом на своей странице в Facebook заявили сами партийцы.

По их мнению, это служит доказательством воспрепятствования деятельности политической партии. «Власти любыми способами пытаются уничтожить политобъединение», — утверждают в политорганизации.

Ранее, напомним, заместитель лидера партии Кундуз Жолдубаева сообщала, что членов партии по постановлению следователя Военной прокуратуры КР не пускают на работу в здание «Медиа Форума». Руководство обратилось в ВП.