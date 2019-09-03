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Общество

В Узгене женщина едва не довела до самоубийства любовницу мужа

Узгенский районный суд Ошской области прекратил уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в доведении до самоубийства любовницы своего мужа.

В приговоре указывается, что 29 мая обвиняемая набросилась на пострадавшую и избила ее, приревновав своего супруга. Женщину госпитализировали. Спустя несколько дней в больнице она попыталась покончить с собой, но врачам удалось ее спасти.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемая свою вину признала частично, сказав, что на такие действия пошла, когда узнала, что ее супруг общается с потерпевшей по телефону, прочла их переписку. С ее слов, после того как муж стал созваниваться с другой женщиной, семейная жизнь стала рушиться. Обвиняемая якобы несколько раз предупреждала любовницу о том, что так делать нельзя, но та продолжила общение с ее супругом», — указывается в приговоре.

Потерпевшая отказалась от поддержания частно-публичного обвинения.
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