В Бишкеке 5 сентября без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 44, улица Ш.Руставели, 56, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Он-Арча, Куюкова, Баба-Ата, Абдрахманова, Арча, Эр-Тайлак, Кара-Коо, Стадионная, Торткул, Сакалдуу);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Масалиева, Шербет, Актан, Чортекова;
- 9.00-19.00 — отрезки улиц Салиева, Парковой;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Малдыбаева, Абая, Ахунбаева, улица Огонбаева, 222;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Кереге-Таш, Субан-Ата, Исакеева, Сон-Кол, Оберон), «Ак-Тилек» (улицы Ат-Мойнок, Чамгарак, Тарагай).
- в районах, ограниченных улицами Юнусалиева, Джантошева, Белорусской; Кирпичной, Древесной, переулками Жданова, Двинский.
Памятные даты
Международный день благотворительности
Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.
С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.
У кого намечается той
Гидаят Худуш оглы Оруджев
Динара Чочунбаева
Родилась 5 сентября 1956 года в городе Фрунзе. Художник, член правления Союза художников КР, директор фестиваля «Оймо».
Сауле Мейрманова
Родилась 5 сентября 1965 года. Начальник управления образования мэрии Бишкека.
Марат Амираев
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка о достижениях страны;
- Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает на выставку «В мире и согласии. Искусство СССР»;
- в отеле «Достук» состоится лекция «Кыргызская система взаимоотношений».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования по стрельбе из лука.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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