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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 сентября без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 44, улица Ш.Руставели, 56, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Он-Арча, Куюкова, Баба-Ата, Абдрахманова, Арча, Эр-Тайлак, Кара-Коо, Стадионная, Торткул, Сакалдуу);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Масалиева, Шербет, Актан, Чортекова;
  • 9.00-19.00 — отрезки улиц Салиева, Парковой;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Малдыбаева, Абая, Ахунбаева, улица Огонбаева, 222;
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Кереге-Таш, Субан-Ата, Исакеева, Сон-Кол, Оберон), «Ак-Тилек» (улицы Ат-Мойнок, Чамгарак, Тарагай).

  • в районах, ограниченных улицами Юнусалиева, Джантошева, Белорусской; Кирпичной, Древесной, переулками Жданова, Двинский.

Памятные даты

Международный день благотворительности

Фото Facebook/Help the Children-SKD

Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

У кого намечается той

Гидаят Худуш оглы Оруджев

Родился 5 сентября 1944 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане.

Динара Чочунбаева

Родилась 5 сентября 1956 года в городе Фрунзе. Художник, член правления Союза художников КР, директор фестиваля «Оймо».

Сауле Мейрманова

Родилась 5 сентября 1965 года. Начальник управления образования мэрии Бишкека.

Марат Амираев

Родился 5 сентября 1974 года. Режиссер, актер.
 

Куда сходить

Культура

  • на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка о достижениях страны;
  • Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает на выставку «В мире и согласии. Искусство СССР»;
  • в отеле «Достук» состоится лекция «Кыргызская система взаимоотношений».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования по стрельбе из лука.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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