В Бишкеке 5 сентября без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 44, улица Ш.Руставели, 56, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Он-Арча, Куюкова, Баба-Ата, Абдрахманова, Арча, Эр-Тайлак, Кара-Коо, Стадионная, Торткул, Сакалдуу);

9.00-18.00 — отрезки улиц Масалиева, Шербет, Актан, Чортекова;

9.00-19.00 — отрезки улиц Салиева, Парковой;

9.30-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Малдыбаева, Абая, Ахунбаева, улица Огонбаева, 222;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Кереге-Таш, Субан-Ата, Исакеева, Сон-Кол, Оберон), «Ак-Тилек» (улицы Ат-Мойнок, Чамгарак, Тарагай).

в районах, ограниченных улицами Юнусалиева, Джантошева, Белорусской; Кирпичной, Древесной, переулками Жданова, Двинский.

Памятные даты

Международный день благотворительности

Фото Facebook/Help the Children-SKD

Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

У кого намечается той

Гидаят Худуш оглы Оруджев

Родился 5 сентября 1944 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане.

Динара Чочунбаева Родилась 5 сентября 1956 года в городе Фрунзе. Художник, член правления Союза художников КР, директор фестиваля «Оймо». Сауле Мейрманова Родилась 5 сентября 1965 года. Начальник управления образования мэрии Бишкека.

Марат Амираев

Родился 5 сентября 1974 года. Режиссер, актер.