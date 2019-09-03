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Общество

Виновник ДТП, в котором погиб сын Садыра Жапарова, обратился к политику

Виновник ДТП, в котором погиб сын экс-депутата Садыра Жапарова Дастан, записал видеообращение. 

Он заявил, что не просто раскаивается в том, что сбил мотоциклиста, но готов стать членом семьи политика, заменить ему сына.

«Готов стать сыном, пусть моя жена будет его невесткой, пусть моя дочь будет ему внучкой, я в долгу перед ним», — говорится в видеообращении. 

По его словам, он хотел бы восполнить утрату семьи Жапаровых.

«Я вышел из дома за продуктами, ДТП произошло случайно, спасибо семье за то, что простили меня и ни единого плохого слова не сказали в мою сторону», — сказал он.

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Напомним, Дастан Садыр уулу врезался на мотоцикле в «Тойоту». Он скончался, не приходя в сознание. Девушка, которая была с молодым человеком, получила травмы различной тяжести и была госпитализирована. 

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.

Суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-нардепа осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
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