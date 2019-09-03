4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 48, проспект Ч.Айтматова, 61, отрезки улиц Токтоналиева, Худайбергенова, Айни, Орозбекова, Жайыла Баатыра, Шербет, проспекта Чуй;
- 9.00-19.00 — отрезок улицы Бухарской, переулок Калымский;
- 9.00-19.30 — 9-й микрорайон, 4а, 4б, 6а, 6б, 7а, 7б, улицы Байтика Баатыра, 6, 6а, 8, Суеркулова, 2, 4, 6;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак»;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жайык, Кок-Жангак), отрезки улиц Мусы Джалиля, Кантемировской, Садовой, Салиевой, Шайыр, Ялтинской;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Кереге-Таш, Субан-Ата, Исакеева, Сон-Кол, Оберон), «Ак-Тилек».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Жигач (улицы Кондучалова, Бек-Тоо, Дружба, Контур), Ленинское (улица Сельповская, переулок Сельповский), Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная), Карла Маркса (улицы Гоголя, Калинина, Куйбышева), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая, Дача), Таш-Добо (улица Ленина);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Забайкальская, Степная), Асылбаш (улицы Шопокова, Ноорузбая), Белек (улицы Новая, Фрунзе), Фрунзе (улицы Набережная, Новая, Центральная), Кызыл-Туу (улицы Табышалиева, Проектируемая), Джал (улицы Интернациональная, Сельсоветская, Сатке, Боромбай, Проектируемая, Строительная, 50 лет СССР, Школьная, Нижняя, Фрунзе), Сарбан (улицы Ибрагимова, Проектируемая, Средняя, Карасуйская), Джаны-Джер (улица Акжар, МТФ-2А);
- 10.00-17.00 — поселок Северный (улицы Степная, 50 лет Октября, Пушкина, Октябрьская, Почтовая, Заводская, Панфилова, Советская, Киргизская, Калинина);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Садовое (улица Киргизская), Искра (улица Заводская), Александровка (улицы Пушкина, Ключевая), Толок (улица Киргизская), Беловодское (переулок Дружбы);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы К.Маркса, 12-21, Мира, 17, 19, 21, Ленина, 14, 16, 18, 20, 22, Бейшеналиева), села Полтавка (улица Партизанская), Джекен (улица Центральная);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Горького, Строительная, Западная), Туз (улицы Западная, Шевченко, Максутбаева, Гагарина).
3Иссык-Кульская область
- 7.00-18.00 — поселок Кара-Сай;
- 7.00-19.00 — села Кызыл-Туу, Тогуз-Булак, Жер-Уй, Кок-Сай, Капчыгай, Кол-Тор, Конур-Олон;
- 8.00-17.00 — село Кок-Мойнок, город Балыкчи (улицы Олимпийская, Джакыпова, Чолпон-Атинская, Ленинградская, Озерная, Приозерная, Транспортная, Гагарина, Ысык-Кульская, Сары-Булак, Тоголока Молдо, Садовая);
- 9.00-17.00 — села Ак-Терек, Чоң-Жаргылчак, Кичи-Жаргылчак, Курменты, Балбай, Кок-Добо.