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Общество

Турсунбек Акун вышел из состава госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун вышел добровольно из состава госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа. Об этом он сообщил 24.kg.

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По его словам, его включили в комиссию, не поставив предварительно в известность. Но не это явилось главной причиной, а то, что он изначально, с 2013 года, говорил, что в незаконном освобождении Азиза Батукаева виноват бывший президент Алмазбек Атамбаев. Но его слова не воспринимались всерьез. «Я давно настаивал на расследовании дела по освобождению Батукаева. Кто знает, если бы ко мне прислушались бы сразу, то не было бы кровопролития в Кой-Таше и ситуация не зашла бы так далеко. Но сейчас я вышел из этой комиссии, чтобы не было конфликта интересов и чтобы меня не обвинили в предвзятости», — пояснил Турсунбек Акун.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша. Сегодня прошло первое заседание. 
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