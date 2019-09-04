В Бишкеке 4 сентября облачно, вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 13 часов 3 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 48, проспект Ч.Айтматова, 61, отрезки улиц Токтоналиева, Худайбергенова, Айни, Орозбекова, Жайыла Баатыра, Шербет, проспекта Чуй;

9.00-19.00 — отрезок улицы Бухарской, переулок Калымский;

9.00-19.30 — 9-й микрорайон, 4а, 4б, 6а, 6б, 7а, 7б, улицы Байтика Баатыра, 6, 6а, 8, Суеркулова, 2, 4, 6;

9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак»;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жайык, Кок-Жангак), отрезки улиц Мусы Джалиля, Кантемировской, Садовой, Салиевой, Шайыр, Ялтинской;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Кереге-Таш, Субан-Ата, Исакеева, Сон-Кол, Оберон), «Ак-Тилек».

у 316 абонентов в микрорайоне «Достук» (район, ограниченный переулком Темировским, улицами Буурдинской, Садовой, Мессароша и Профсоюзной);

у 16 абонентов в районе, ограниченном улицами Очаковской, Кайназаровой и Власова;

в районе, ограниченном улицами Очаковской, Кайназаровой, Власова; в микрорайоне «Достук» (район, ограниченный улицами Буурдинской, Сад, Месароша, Профсоюзной, переулком Темировским);

до 5 сентября — в районах, ограниченных улицами Юнусалиева, Джантошева, Белорусской; Кирпичной, Древесной, переулками Жданова, Двинский.

Памятные даты

Всемирный день таэквондо

Фото ГАМФКиС. Эпизод Кубка Азии по таэквондо ITF

4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет на своей сессии в Париже (Франция) объявил о признании таэквондо ВТФ и принятии официальным олимпийским видом спорта в 2000 году.

Этот день утвержден на Генеральной ассамблее в Хошимине (Вьетнам) в 2006 году.

Таэквондо — корейское боевое искусство. Характерная особенность — активное использование ног в бою; причем как для ударов, так и для блоков.

Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение — телеграф

Художник Морзе не имел глубоких знаний в электротехнике, пользуясь подручными приспособлениями, и десять лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837 году в Нью-Йоркском университете он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась не читаемой.



Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе.

Основана компания Google

Компания Google Inc. основана в 1998 году Сергеем Брином и Лари Пейджем. Брин и Пейдж познакомились в Стэнфордском университете и вместе стали работать над проектом, который затем превратился в Google.

По заявлению основателей компании, миссия Google состоит в организации мировой информации, обеспечении ее доступности и пользы для всех.



Сегодня компания насчитывает более десяти тысяч сотрудников по всему миру. Брин является президентом по технологиям, Пейдж — президентом по продукции.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Аннас Муслимов

Родился 4 сентября 1936 года в городе Фрунзе. Советский ученый в области оборонной промышленности, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР.

Создатель уникального изобретения в области оборонной промышленности, в частности метода отбора «золотых» боеприпасов, аналогов которых не существует в мире, то есть идеальных и точных изделий, которые могут использоваться специальными подразделениями войск, таких как снайперы, другие вооруженные подразделения и артиллерия.

Автор 250 научных статей, 48 патентов на изобретения, трех книг для студентов и аспирантов на разных языках, пяти монографий. Подготовил 18 кандидатов наук и шесть докторов наук.

Родился профессор Турар Койчуев

Родился 4 сентября 1938 года. Профессор, заслуженный деятель науки КР. Действительный член Национальной академии наук, авторитет в области экономической теории, истории экономической мысли, макроэкономики, региональной экономики, внес весомый вклад в постсоветское экономическое реформирование. Его научные работы много раз издавались в России, США, Европе, КНР, Японии и других странах. Практически вся его трудовая и творческая биография в советское время связана с Академией наук Киргизской ССР: прошел путь от младшего научного сотрудника до президента АН. С обретением Кыргызстаном независимости приглашен в систему государственной власти. Работал председателем Госкомиссии по экономической реформе (1990-1993), заместителем председателя правительства, государственным секретарем, вице-премьером.

У кого намечается той

Евгений Петрашов

Родился 4 сентября 1974 года в городе Фрунзе. Главный тренер национальной команды КР по плаванию.

Откурбек Джамшитов