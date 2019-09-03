Короткометражные фильмы из Кыргызстана примут участие в фестивале в Казахстане

Два короткометражных фильма из Кыргызстана примут участие в IV Baiqonyr International Short Film Festival, который пройдет в Алматы 4-8 сентября. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

В международном конкурсе покажут короткометражки «51+» Данияра Абирова и «Прощай» Караша Жанышова.

Международное жюри возглавит режиссер и отборщик МКФ в Оберхаузене Кристиана Бюхнер (Германия). Среди членов жюри: Серик Апрымов, Майра Карсакбаева, Гульбара Толомушова, Тимур Сердалин и Данияр Ибрагимов.

«Байконур» — это знакомство с работами молодых кинематографистов, он призван стать стартовой площадкой для творческого «взлета» участников фестиваля и открытия новых имен не только в казахстанском кино.