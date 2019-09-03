Карыбек Ибраев: Новых земель «Кумтору» для геологоразведки не выдавали

«Новых земель «Кумтору» для геолого-разведочных работ не предоставляли. Выделили 16 тысяч гектаров еще в 1994 и 1997 годах», — заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Карыбек Ибраев.

По его словам, территория Сарычат-Эрташского заповедника четко определена постановлением правительства. Информация в свободном доступе. А 16 тысяч гектаров, о которых идет речь, выданы ранее. В 1994-м «Кумтор Голд Компани» получила 10 тысяч гектаров для разработки месторождения Кумтор. В 1997 году компании выдали еще 6 тысяч гектаров для геолого-разведочных работ.

«В соглашении от 2009 года эти площади объединили в одну концессионную. Но документы на землю отдел ГРС Джети-Огузского района выдал только в феврале 2019-го. Эти земли не входят в Сарычат-Эрташский заповедник. Сейчас геолого-разведочные работы ведут на Центральном, Северо-Восточном и Юго-Западном участках. Площадь — чуть больше 1 тысячи гектаров. В ближайшие три года в геолого-разведочные работы вложат $24 миллиона. Если запасы подтвердят и будет высокая цена на золото, возможно, продлят работу месторождения Кумтор и даже его подземную разработку», — рассказал Карыбек Ибраев.