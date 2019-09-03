В пансионате для учителей «Асыл» построят пятиэтажный оздоровительный центр. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Бактыбек Абдиев.

По его словам, реконструкцию объектов на территории пансионата начали два года назад.

«В 2017-м капитально отремонтировали 6 корпусов, в 2018-м — еще 3 корпуса. Построили очистные сооружения, благоустроили территорию и пирс», — сказал он.

Бактыбек Абдиев добавил, что Госстрой планирует построить 5-этажный оздоровительный центр с зоной отдыха.