В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

3-5 сентября — в районах, ограниченных улицами Юнусалиева, Джантошева, Белорусской; Кирпичной, Древесной, переулками Жданова, Двинский;

Древесной, переулками Жданова, Двинский; 3-4 сентября — в районе, ограниченном улицами Очаковской, Кайназаровой, Власова; в микрорайоне «Достук» (район, ограниченный улицами Буурдинской, Сад, Месароша, Профсоюзной, переулком Темировским).

3-4 сентября газа не будет в селе Маевка (улицы Виноградная, Набережная, Новая).

Голубого топлива не будет в Оше: