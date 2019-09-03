В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:
- 3-5 сентября — в районах, ограниченных улицами Юнусалиева, Джантошева, Белорусской; Кирпичной, Древесной, переулками Жданова, Двинский;
- 3-4 сентября — в районе, ограниченном улицами Очаковской, Кайназаровой, Власова; в микрорайоне «Достук» (район, ограниченный улицами Буурдинской, Сад, Месароша, Профсоюзной, переулком Темировским).
3-4 сентября газа не будет в селе Маевка (улицы Виноградная, Набережная, Новая).
Голубого топлива не будет в Оше:
- 5 сентября — участки Беш-Капа, С.Ибраимова, Суюнбаева, Иминова, Атабаева;
- 6 сентября — улицы Джийдалик, Пахтабадская, А.Темур, Кирова.