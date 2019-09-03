11:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

  • 3-5 сентября — в районах, ограниченных улицами Юнусалиева, Джантошева, Белорусской; Кирпичной, Древесной, переулками Жданова, Двинский;
  • 3-4 сентября — в районе, ограниченном улицами Очаковской, Кайназаровой, Власова; в микрорайоне «Достук» (район, ограниченный улицами Буурдинской, Сад, Месароша, Профсоюзной, переулком Темировским).

3-4 сентября газа не будет в селе Маевка (улицы Виноградная, Набережная, Новая).

Голубого топлива не будет в Оше:

  • 5 сентября — участки Беш-Капа, С.Ибраимова, Суюнбаева, Иминова, Атабаева;
  • 6 сентября — улицы Джийдалик, Пахтабадская, А.Темур, Кирова.
Ссылка:
просмотров: 31
Версия для печати
Материалы по теме
В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа
В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа
В некоторых районах Сокулука завтра не будет газа
В некоторых районах Бишкека сегодня нет газа
В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа
В центре Бишкека не будет газа
В западной части Бишкека завтра не будет газа
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области четыре дня не будет газа
В нескольких районах Бишкека с 22 по 31 июля не будет природного газа
В некоторых районах Бишкека и Оша три дня не будет газа
Популярные новости
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке открыли новый парк В Бишкеке открыли новый парк
Омурбек Бабанов посоветовал Текебаеву отдохнуть и&nbsp;заняться семьей Омурбек Бабанов посоветовал Текебаеву отдохнуть и заняться семьей
Бизнес
Пора в&nbsp;школу. Где мой ребенок? Что делает в&nbsp;интернете? С&nbsp;кем общается? Пора в школу. Где мой ребенок? Что делает в интернете? С кем общается?
Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с&nbsp;нарушениями слуха Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с нарушениями слуха
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019