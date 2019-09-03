За продажу «тюлеевских» квартир сотрудник мэрии взял предоплату $305 тысяч

За продажу «тюлеевских» квартир сотрудник управления муниципального имущества (УМИ) взял предоплату $305 тысяч. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД.

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По ее данным, исполняющий обязанности главного специалиста общего отдела УМИ мэрии Бишкека А.Э. примерно в середине августа 2019 года, подделав документы, под предлогом проведения аукциона на продажу восьми муниципальных квартир на улице Московской получил от физических лиц предоплату на общую сумму $305 тысяч.

Он пообещал в ближайшее время оформить на них правоустанавливающие документы. Но после получения указанной суммы скрылся. В ГУВД отметили, что 1 сентября к ним с письменным заявлением обратился руководитель УМИ Нурдин Тынаев с просьбой принять меры в отношении сотрудника.

Кроме того, в ГУВД с заявлением обратились четыре жителя столицы Б.А., А.Э., П.А. и П.А. В качестве предварительной оплаты они выплатили А.Э. $80 тысяч за приобретение четырех квартир.

«Данные факты зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР», — отметили в ГУВД.