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Общество

В Бишкеке мужчина незаконно ввозил табачные изделия для продажи за рубежом

Сотрудники ГКНБ задержали мужчину, подозреваемого в легализации и отмывании преступных доходов. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

Уточняется, что 1 сентября осмотрена автомашина Mercedes Sprinter, в которой обнаружено 79 коробок с блоками сигарет разных наименований без акцизных марок.

«Все обнаруженные табачные изделия принадлежат водителю автомобиля. Выяснилось, что А.Б. с 2017 года по предварительному сговору с должностными лицами Таможенной, Налоговой служб и ГСБЭП незаконно завозил, а затем вывозил для реализации за границей табачные изделия. На складах во время обыска обнаружено более 5 тысяч коробок (в каждой около 500 пачек сигарет) разных наименований без акцизных марок. По предварительным данным, стоимость обнаруженного товара составляет более $1 миллиона. Данный факт зарегистрирован по статье «Легализация, отмывание преступных доходов» УК КР. Сейчас устанавливаются местонахождение А.Б., стоимость обнаруженного табака, а также сумма ущерба по неуплате таможенных и других платежей», — отметили в ГКНБ.
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