Военные из Кыргызстана и Казахстана проводят совместные учения

В Кыргызстан прибыл воинский контингент Вооруженных сил Казахстана для участия в совместных тактико-специальных учениях «Иссык-Куль — Аныракай — 2019». Об этом сообщило управление информации, по связям с общественностью и СМИ ГШ ВС КР.

Официальное открытие учений состоялось в войсковой части 52806 Сухопутных войск ВС КР.

«Учитывая реалии сегодняшнего дня, особую важность приобретает взаимодействие с целью совместного и качественного противодействия международному экстремизму и терроризму. Именно этим аспектам будет уделено особое внимание в ходе учений», — отметил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил КР полковник Руслан Ишкарин.

Фото ГШ ВС КР

Практическая отработка занятий будет проходить в учебном центре «Эдельвейс».

В ходе учений спецназовцы совместно отработают вопросы горной и тактико-специальной подготовки, связи и военной топографии. Также предусмотрено проведение спортивных игр.