Муниципальное ритуальное агентство должно зарабатывать, а не сидеть на дотациях

Бишкекское агентство ритуальных услуг (БАРУ) должно зарабатывать самостоятельно. Об этом на плановом совещании в муниципалитете заявил мэр города Азиз Суракматов.

Он отметил, что сегодня БАРУ получает дотации из бюджета в размере 8,5 миллиона сомов.

«Обратите внимание на менеджмент. Надо увеличить доходы БАРУ. Частные ритуальные агентства зарабатывают миллионы. Я изучил отрасль, думаю, муниципальное предприятие может работать на хозрасчете и конкурировать с частниками», — обратился он к начальнику БАРУ Аскербеку Алиеву.

Азиз Суракматов добавил, что сотрудникам БАРУ необходимо увеличить заработную плату, а все оплаты проводить через кассу.

На балансе БАРУ находится семь городских кладбищ, половина из них закрыта.