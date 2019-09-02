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Общество

Дело Икрамидина Айткулова. Еще один потерпевший обратился в ГУВД спустя три года

Еще один потерпевший от действий адвоката Икрамидина Айткулова обратился с письменным заявлением в ГУВД Бишкека. Об этом сообщили в ведомстве. 

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Уточняется, что заявитель Абдымалик Мырзаев написал заявление в правоохранительные органы 24 августа. Он просит принять меры в отношении Икрамидина Айткулова, его супруги Раушан и сына Р. (его имя не сообщается).

«Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество». Выяснилось, что в ноябре 2016 года Икрамидин Айткулов и его супруга Раушан обратились к Абдымалику Мырзаеву и получили у него в виде займа $11 тысяч 678 сроком на один месяц. По истечении времени заявитель стал требовать возврата своих денег. Икрамидин Айткулов в июне 2017-го заключил с ним договор займа на эту сумму на три месяца, однако свои обязательства не выполнил. В настоящее время проводится расследование в рамках досудебного производства», — сообщили в ГУВД.

Ранее Раушан Айткулова (Качиева-Рыкунова) прокомментировала обвинения Абдымалика Мырзаева.

Напомним, Икрамидина Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, адвокат взял у клиента $5 тысяч 500 и не вернул. Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова. Решением суда адвоката отпустили под домашний арест. 
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