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Общество

3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 8.00-18.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Осмонкула;
  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 45, улица Руставели, 60;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», микрорайон «Улан», 1-7;
  • 9.00-19.30 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Чыйырды), «Кок-Джар» (улица Ахунбаева);
  • 9.30-17.00 — улицы Мостовая, Абдрахманова;
  • 9.30-18.00 — улицы Байтика Баатыра, 125, Московская, 69, 86, Усенбаева, 45, 47, Чокморова, 81, 83, отрезки улицы Мостовой, проспекта Ч.Айтматова;
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек», отрезок улицы Кырк-Чоро.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая, дачи), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Суюнбаева, Эшмамбет, Школьная, Исмаилова, Раимбекова), Таш-Добо, Арчалы (улица Кочоко-55), Лесхоз (улица Лесхозная), Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная), Карла Маркса (улицы Куйбышева, Калинина), Восток (улица Береговая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — поселок Восточный (водокачка), села Белек (улицы Новая, Фрунзе, Токтогула), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш), Селекция (улицы Парковая, Кипкалова), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Табышалиева);
  • 10.00-14.00 — село Маловодное (улицы Пролетарская, Украинская, Жангазиева, Ленина, Тоголока Молдо, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — село Садовое (улица Киргизская);
  • 9.00-17.00 — села Толок (улицы Токтогула, Мира), Беловодское (улица Комсомольская);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 23-25, улицы Пушкина, Фрунзенская, переулок Садовый);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Новопокровка (улица Горького), Люксембург (улицы Джальминская, Советская, Западная, Тельмана, Ваккера, Садовая, Молодежная, Ленина, Фрунзенская, Колхозная, Токмокская, Комсомольская, Карла Маркса, Крупской), Бирдик (улицы Аламанова, Красный Милянтан), Каралай-Булак, город Кант (улица Скрябина);

Пафниловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Вознесеновка;
  • 14.00-16.00 — села Чалдыбар, Кум-Арык, Тельмана, Эркин-Сай, Чолок-Арык, Панфиловское, Чорголу, Букара.

3Иссык-Кульская область

  • 7.00-18.00 — поселок Кара-Сай;
  • 7.00-19.00 — села Тогуз-Булак, Жер-Уй, Кок-Сай, Капчыгай, Кол-Тор, Конур-Олон;
  • 9.00-17.00 — села Курменты, Балбай.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Жаилма, Додон, Меркит, Кызыл-Октябрь, Медресе, город Ош (улицы Примова, Чкалова, Алиева, Моминова, Айтиева, Шамшиева, Таджикская, Шакирова, Назаралиева, Токтобаева, Малыбаева, Братьев Весенних, Адышева, 60 лет Казахстана, Дружбы, 49, 65, Кулатова, 28, Курманджан Датки, 211, 211/2, 213, 213а, 213а/1, Чкалова, 23, 25, 27, 29, 31, Айтиева, 11, 13, 15, 147.
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