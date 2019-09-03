В Бишкеке 3 сентября ясно. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 6 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — улицы Байтика Баатыра, 125, Московская, 69, 86, Усенбаева, 45, 47, Чокморова, 81, 83, отрезки улицы Мостовой, проспекта Ч.Айтматова;

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 45, улица Руставели, 60;

9.00-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», микрорайон «Улан», 1-7;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек», отрезок улицы Кырк-Чоро;

9.00-19.30 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Чыйырды), «Кок-Джар» (улица Ахунбаева);

8.00-18.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Осмонкула;

9.30-17.00 — улицы Мостовая, Абдрахманова.

До 4 августа газа не будет:

у 316 абонентов в микрорайоне «Достук» (район, ограниченный переулком Темировским, улицами Буурдинской, Садовой, Мессароша и Профсоюзной);

у 16 абонентов в районе, ограниченном улицами Очаковской, Кайназаровой и Власова.

Памятные даты

День рождения бюстгальтера

Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты.

Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент.

В 1932 году форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность.

Сегодня эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт и драматург Кубанычбек Маликов

3 (16) сентября 1911 года в бедной крестьянской семье в селе Уч-Эмчек (ныне Ысык-Атинский район) родился кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов. Журналист, народный поэт Киргизской ССР.

Первые произведения Кубанычбека Маликова опубликованы в 1928 году. Отдельным изданием его стихи впервые вышли в 1933 году (сборник «Кубанычбектин ырлары»). В 1949-1952 годах из-под его пера вышли поэмы «Дружба и любовь» и «Кадыр-аке». В 1954-1966 годах вышли поэтические сборники «Избранные произведения», «Огни в горах», «Молодость», «Орто-Токой», «Думы о будущем», «Голос со скалы» и другие.

Внес большой вклад в развитие кыргызского театра.

С 1930-х годов он писал пьесы, среди которых выделяются «Бийик жерде», «Жүрөк толкуйт», «Девушки с одной улицы», «Осмонкул». Ему также принадлежит либретто опер «Айчурек», «Манас» и «Токтогул».

Кубанычбек Иманалиевич перевел на кыргызский язык ряд произведений русских классиков.

Родился композитор Джумамудун Шералиев

В 1915 году родился советский композитор, народный артист Киргизской ССР Джумамудун Шералиев. Один из основоположников кыргызской музыки.

Родился он в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района Нарынской области в семье крестьянина-бедняка. Отец сделал для мальчика незамысловатый детский комуз, и он выучился играть на нем по слуху.

Свою первую песню «Суйгон шарга» («Любимой») сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке», «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Ушундай бол» («Будь таким»). Написал музыку к спектаклям «Тоо кызы», «Курманбек», «Мин кыял», «Укей».

Ему принадлежат также хоровые произведения, инструментальные пьесы.

Умер 15 марта 1994 года.

Умер писатель Касымалы Баялинов

В 1979 году умер кыргызский советский писатель, публицист, редактор, переводчик Касымалы Баялинов.

Родился 25 сентября в Иссык-Кульской области. Начал печататься в 1923 году.

В 1926 году издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Это произведение переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).

Он стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

У кого намечается той

Уланбек Азыгалиев

Родился 3 сентября 1975 года во Фрунзе. Вице-мэр города Бишкека по вопросам градостроительства и муниципальной собственности.

Мирлан Тургунбеков

Родился 3 сентября 1977 года в городе Фрунзе. Директор Антитеррористического центра ГКНБ, заместитель председателя ГКНБ.

Нургазы Нишанов

Родился 3 сентября 1983 года в городе Джалал-Абаде. Генеральный директор государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго».

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка о достижениях страны;

о достижениях страны; Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает на выставку «В мире и согласии. Искусство СССР».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования по стрельбе из лука.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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