Адвокат Бабанова не может озвучить дела, по которым проходит его подзащитный

Адвокат экс-премьер-министра Омурбека Бабанова Амантур Абдырахманов пояснил 24.kg, почему он не может озвучить уголовные дела, по которым проходит свидетелем его подзащитный.

По словам юриста, Бабанов, вероятно, ошибся и дел не восемь, а меньше. «Но я так же, как и мой доверитель, давал подписку о неразглашении. Поэтому не могу сказать, какие именно дела. Но часть расследует ГСБЭП, часть — ГКНБ. Официальное обвинение ему не предъявлено. Повесток на вызов на допрос в Госкомитет после пятничной беседы мы пока не получали», — сказал Амантур Абдырахманов.

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Известно, что Бабанов проходит свидетелем по рейдерскому захвату банка «Кыргызстан», строительству навигационной башни в МА «Манас» и по выступлениям в микрорайоне «Он-Адыр» в Оше во время президентской кампании в 2017 году. В ГКНБ и ГСБЭП другие эпизоды не озвучивают, ссылаясь на тайну следствия.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.