20:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Насилие над детьми (264)

Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Правозащитники просят встречи с омбудсменом

Правозащитники просят встречи с омбудсменом Токоном Мамытовым по факту смерти двухлетней девочки в Сузаке (Джалал-Абадская область). Об этом 24.kg рассказала глава ОФ «Лига защиты прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

Читайте по теме
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Бабушке обвинение не предъявили

По ее словам, мать умершей малышки запугана и не знает своих прав. Она отказалась поддерживать обвинение и заявлять на бабушку девочки, потому как ее якобы припугнули.

«Мы просим институт акыйкатчи взять расследование этого инцидента на контроль. Виновный не должен избежать наказания. Мы также ждем результата комплексной экспертизы. Ее проводят в Бишкеке», — сказала правозащитница.

Статья «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР на более тяжкую пока не переквалифицирована. 

В УВД подчеркнули: дело передадут в суд, несмотря на то, что мать погибшей девочки отказалась поддерживать обвинение.

Двухлетняя малышка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.
Ссылка:
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Мать девочки — жертвы сексуальных домогательств обвинила судью в сговоре
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Бабушке обвинение не предъявили
На Иссык-Куле 12-летний мальчик погиб после катания на «банане»
В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Девочку, которую связывала бабушка, могут определить в фостерную семью
Гибель шестилетнего мальчика, которого напоили водкой: задержан подозреваемый
Избившего семилетнего сына мужчину водворили в СИЗО-1
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Результаты экспертизы неполные
Следователи унижали изнасилованную 13-летнюю девочку. Как защищают жертв насилия
Мальчик умер во время обрезания. Милиция подозревает врача
Популярные новости
Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не&nbsp;должен стать политическим узником Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Бизнес
Пора в&nbsp;школу. Где мой ребенок? Что делает в&nbsp;интернете? С&nbsp;кем общается? Пора в школу. Где мой ребенок? Что делает в интернете? С кем общается?
Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с&nbsp;нарушениями слуха Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с нарушениями слуха
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019