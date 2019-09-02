Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Правозащитники просят встречи с омбудсменом

Правозащитники просят встречи с омбудсменом Токоном Мамытовым по факту смерти двухлетней девочки в Сузаке (Джалал-Абадская область). Об этом 24.kg рассказала глава ОФ «Лига защиты прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

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По ее словам, мать умершей малышки запугана и не знает своих прав. Она отказалась поддерживать обвинение и заявлять на бабушку девочки, потому как ее якобы припугнули.

«Мы просим институт акыйкатчи взять расследование этого инцидента на контроль. Виновный не должен избежать наказания. Мы также ждем результата комплексной экспертизы. Ее проводят в Бишкеке», — сказала правозащитница.

Статья «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР на более тяжкую пока не переквалифицирована.

В УВД подчеркнули: дело передадут в суд, несмотря на то, что мать погибшей девочки отказалась поддерживать обвинение.

Двухлетняя малышка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.