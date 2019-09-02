Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела заседание межведомственного координационного совета по ювенальной юстиции при правительстве. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения кабмина.

По его данным, вице-премьер отметила рост преступлений в отношении детей.

Согласно информации МВД, основная причина преступности среди несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении детей, — это проблемы в семье, миграционные процессы и социально-экономические проблемы.

Алтынай Омурбекова также заметила, что необходимо ускорить работу по внедрению электронной базы данных ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также постоянного проведения медосмотра детей до пяти лет для выявления признаков жестокого обращения и насилия в отношении них.

В рамках обучения навыкам ухода за новорожденными детьми женщин, состоящих на учете в организациях здравоохранения по беременности, поручено внедрить тематику по позитивному родительству и увеличить охват школ по внедрению проектов «Школа без насилия» и «Позитивное родительство».