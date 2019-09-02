23:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Проблемы в семье и миграция — основные причины преступлений против детей

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела заседание межведомственного координационного совета по ювенальной юстиции при правительстве. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения кабмина.

По его данным, вице-премьер отметила рост преступлений в отношении детей.

Согласно информации МВД, основная причина преступности среди несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении детей, — это проблемы в семье, миграционные процессы и социально-экономические проблемы.

Алтынай Омурбекова также заметила, что необходимо ускорить работу по внедрению электронной базы данных ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также постоянного проведения медосмотра детей до пяти лет для выявления признаков жестокого обращения и насилия в отношении них.

В рамках обучения навыкам ухода за новорожденными детьми женщин, состоящих на учете в организациях здравоохранения по беременности, поручено внедрить тематику по позитивному родительству и увеличить охват школ по внедрению проектов «Школа без насилия» и «Позитивное родительство».
Ссылка:
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Правозащитники просят встречи с омбудсменом
Мать девочки — жертвы сексуальных домогательств обвинила судью в сговоре
Девочку, которую связывала бабушка, могут определить в фостерную семью
Гибель шестилетнего мальчика, которого напоили водкой: задержан подозреваемый
Избившего семилетнего сына мужчину водворили в СИЗО-1
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Результаты экспертизы неполные
Следователи унижали изнасилованную 13-летнюю девочку. Как защищают жертв насилия
Две девочки хотели сбежать от тети к отцу в Ошскую область
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Мать написала встречное заявление
В Кыргызстане стартует кампания «Тумар» против насилия над детьми
Популярные новости
Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не&nbsp;должен стать политическим узником Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Бизнес
Пора в&nbsp;школу. Где мой ребенок? Что делает в&nbsp;интернете? С&nbsp;кем общается? Пора в школу. Где мой ребенок? Что делает в интернете? С кем общается?
Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с&nbsp;нарушениями слуха Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с нарушениями слуха
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019