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Общество

Семеро детей из вспомогательных интернатов поступили в обычную школу

Дети из вспомогательных школ-интернатов в селах Дмитриевка и Красная Речка начали обучаться в общеобразовательных учреждениях. Об этом 24.kg сообщили в организации «Лига защиты прав ребенка».

По ее данным, перевод ребят с ограниченными возможностями здоровья из интернатов и детских домов согласован и направлен на реформирование детских социальных учреждений в рамках программы развития инклюзивного образования, разработанной Министерством образования и науки.

«Только в семейном окружении дети с ограниченными возможностями здоровья смогут получить поддержку со стороны родителей для полноценного развития. Ребята, проживая без родителей, подвергаются пренебрежению, что равносильно насилию. Каждый ребенок должен жить в семье. Реформирование детских домов и интернатов в пользу детей должно идти беспрерывно», — сказала глава организации «Лига защиты прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

Она добавила, что в течение двух лет более 200 ребят из вспомогательных интернатов должны воссоединиться с семьями в рамках проекта «Создание благоприятной семейной среды для детей Кыргызской Республики».
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