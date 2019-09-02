13:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Школу имени Тыныстанова в Чырпыкты открыли через 11 лет с начала строительства

В селе Чырпыкты Иссык-Кульской области открыли новую школу имени Касыма Тыныстанова. В торжественном мероприятии участвовал вице-премьер-министр Жениш Разаков, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Он отметил, что достойное образование и воспитание подрастающего поколения — один из актуальных и важных вопросов, стоящих перед государством, обществом и родителями.

«День знаний является символом открытий и успехов. Это не просто праздник, это день, напоминающий о необходимости постоянной работы над собой, постоянного совершенствования знаний ради достижения поставленных целей», — сказал Жениш Разаков.

Он добавил, что в настоящее время к интернету подключено 2 тысячи 26 школ (94,7 процента), утвержден список для проведения строительства зданий 157 учебных заведений (111 школ, 10 дополнительных новых корпусов, 24 детских сада, 11 спортивных залов).

«С октября 2019 года кабмин повышает заработную плату учителей на 30 процентов. Мы будем и далее прилагать усилия для улучшения сферы образования», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Жениш Разаков от имени правительства вручил руководству учебного заведения сертификат на приобретение компьютерного оборудования.

Строительные работы в средней школе в селе Чырпыкты начали в 2008-м, однако приостановили из-за недостатка финансирования.

Строительство возобновили в 2017 году. Из республиканского бюджета выделили 63 миллиона сомов. Учебное заведение рассчитано на 324 ученических места.
Ссылка:
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В школы республики распределили 1,5 тысячи выпускников вузов
В Кыргызстане 16 школ в крайне аварийном состоянии
Минобразования обещает полностью оснастить все школы компьютерами в 2020 году
Электронный дневник. Плюсы и минусы использования
Более 156 тысяч детей пойдут в первый класс в этом году
«Примите моего ребенка в школу». В Кыргызстане стартовала ежегодная акция
Завершение ремонта в 34 школах Бишкека чиновники обещают к 25 августа
Минпросвещения России ищет учителей для работы в Кыргызстане
Более 60 процентов школ Бишкека построены полвека назад
Цифра дня. В Кыргызстане работают 2 тысячи 265 средних школ
Популярные новости
Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не&nbsp;должен стать политическим узником Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
В&nbsp;Бишкеке открыли новый парк В Бишкеке открыли новый парк
Бизнес
Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с&nbsp;нарушениями слуха Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с нарушениями слуха
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило детей-сирот Аламединского района с&nbsp;Днем знаний ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний