Школу имени Тыныстанова в Чырпыкты открыли через 11 лет с начала строительства

В селе Чырпыкты Иссык-Кульской области открыли новую школу имени Касыма Тыныстанова. В торжественном мероприятии участвовал вице-премьер-министр Жениш Разаков, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Он отметил, что достойное образование и воспитание подрастающего поколения — один из актуальных и важных вопросов, стоящих перед государством, обществом и родителями.

«День знаний является символом открытий и успехов. Это не просто праздник, это день, напоминающий о необходимости постоянной работы над собой, постоянного совершенствования знаний ради достижения поставленных целей», — сказал Жениш Разаков.

Он добавил, что в настоящее время к интернету подключено 2 тысячи 26 школ (94,7 процента), утвержден список для проведения строительства зданий 157 учебных заведений (111 школ, 10 дополнительных новых корпусов, 24 детских сада, 11 спортивных залов).

«С октября 2019 года кабмин повышает заработную плату учителей на 30 процентов. Мы будем и далее прилагать усилия для улучшения сферы образования», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Жениш Разаков от имени правительства вручил руководству учебного заведения сертификат на приобретение компьютерного оборудования.

Строительные работы в средней школе в селе Чырпыкты начали в 2008-м, однако приостановили из-за недостатка финансирования.

Строительство возобновили в 2017 году. Из республиканского бюджета выделили 63 миллиона сомов. Учебное заведение рассчитано на 324 ученических места.