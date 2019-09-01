52 потерявшихся ребенка и 16 тонн мусора. Как прошел День независимости

Во время празднования 28-й годовщины независимости Кыргызстана на площади Ала-Тоо потерялись 52 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники ГУВД Бишкека оперативно приняли неотложные меры, нашли и вернули детей в целости и сохранности родителям.
Как отмечается, других происшествий и правонарушений не зафиксировано.
В свою очередь работники МП «Тазалык» во время празднования Дня независимости вывезли 16 тонн мусора, из них около 10 тонн — с центральной площади Ала-Тоо.
Сотрудники муниципальных служб непрерывно дежурили, начиная с раннего утра до глубокой ночи.
«Для уборки мусора задействовали 80 работников и восемь единиц спецтехники: поливомоечные машины, техника для вывоза мусора. Помимо урн, установленных по периметру площади, дополнительно поставили 50 больших пластмассовых контейнеров и шесть евроконтейнеров», — сообщают в мэрии.