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Общество

52 потерявшихся ребенка и 16 тонн мусора. Как прошел День независимости

Во время празднования 28-й годовщины независимости Кыргызстана на площади Ала-Тоо потерялись 52 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
 
​Сотрудники ГУВД Бишкека оперативно приняли ​ неотложные меры, нашли и вернули детей в целости и сохранности родителям.
 
Как отмечается, других происшествий и правонарушений не зафиксировано.​
 
В свою очередь работники МП «Тазалык» во время празднования Дня независимости вывезли 16 тонн мусора, из них около 10 тонн — с центральной площади Ала-Тоо.
 
Сотрудники муниципальных служб непрерывно дежурили, начиная с раннего утра до глубокой ночи.
 
«Для уборки мусора задействовали 80 работников и восемь единиц спецтехники: поливомоечные машины, техника для вывоза мусора. Помимо урн, установленных по периметру площади, дополнительно поставили 50 больших пластмассовых контейнеров и шесть евроконтейнеров», — сообщают в мэрии.​
 
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