Посол Великобритании вновь удивил. Поздравил с Днем независимости на кыргызском

Посол Великобритании Чарльз Гарретт поздравил всех граждан КР с Днем независимости на кыргызском языке. Он разместил свою речь в соцсети Twitter.

«От чистого сердца поздравляю вас с Днем независимости. Каждому гражданину Кыргызстана желаю здоровья, пусть страна развивается и расцветает», — сказал он на кыргысзком языке.

Посол Великобритании в КР Чарльз Гарретт не первый раз удивляет пользователей соцсетей. На прошлые выходные он ездил на троллейбусе на Аламединский рынок. Ему понравилось торговаться с продавцами, он всем рекомендует покупать мясо на базаре.