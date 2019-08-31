В приюте «Коломто» ничем не пахнет. Мэрия проверила

Выездная комиссия сотрудников мэрии Бишкека проверила, как идет ремонт в приюте для бездомных «Коломто».

По итогам проверки составлен акт. В нем указано, что ремонтные работы проводятся в соответствии с общепринятыми нормами. В комнатах меняют линолеум. Пять постояльцев перемещены под крытый навес. Никакого неприятного запаха нет, и в аренду помещения не сдаются.

Таким образом, инспекторы городского муниципалитета не подтвердили сообщение местных жителей, что со двора «Коломто» разносится неприятный запах, а казеные комнаты сдаются в наем. Отметим, что на сегодня в приюте находится 61 человек.