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Общество

В приюте «Коломто» ничем не пахнет. Мэрия проверила

Выездная комиссия сотрудников мэрии Бишкека проверила, как идет ремонт в приюте для бездомных «Коломто».

По итогам проверки составлен акт. В нем указано, что ремонтные работы проводятся в соответствии с общепринятыми нормами. В комнатах меняют линолеум. Пять постояльцев перемещены под крытый навес. Никакого неприятного запаха нет, и в аренду помещения не сдаются.

Таким образом, инспекторы городского муниципалитета не подтвердили сообщение местных жителей, что со двора «Коломто» разносится неприятный запах, а казеные комнаты сдаются в наем. Отметим, что на сегодня в приюте находится 61 человек. 
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