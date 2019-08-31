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Общество

Внимание, розыск! Пропала 13-летняя девочка

ОВД Сокулукского района разыскивает несовершеннолетнюю Зейнуру Руслан кызы 2006 года рождения. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, девочка с родителями проживает в Нарынской области. 23 августа она приехала с родственниками в Бишкек для покупки вещей на новый учебный год. В ночь на 30 августа девочка вышла из дома в новостройке «Алтын-Ордо» (село Новопавловка Сокулукского района) и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост — 140-145 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные длинные,
глаза карие, лицо овальное.

Была одета: белая футболка, джинсы черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о без вести пропавшей, просят сообщить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области — 0312430127, 438885; ОВД Сокулукского района — 0312607567, 0704012376, 0707434170 или 102.
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