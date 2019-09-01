2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — улица Ялтинская, 100, проспект Ч.Айтматова, 73, отрезки улиц Тыныстанова, Горького, Кулатова;
- 9.00-19.30 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Эр-Тоштук);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Торгой, Северная, Масыралиева, Семетей), «Ала-Арча» (улица 125 лет Бишкека), «Арча-Бешик», отрезки улиц Т.Фрунзе, Тойгонбаева, Сухомлинова, проспекта Айтматова;
- 9.30-17.00 — проспект Айтматова, улица Мостовая;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Биримдик, Ак-Тилек, Эмгек, Ырыскы, Ак-Жолтой, Надырбек), улицы Каинды, Чалбай, переулки Керченский и Дорожный.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кызыл-Бирдик, Прохладное, Кой-Таш, Лебединовка («Городок энергетиков», 1, 3, 10, 11, 14, улицы Насосная, Оомат, проспект Ленина), Ленинское (улица Виноградная, переулок Сельповский), Арчалы (улица Кочоко-55), Октябрьское (улицы Калинина, Куйбышева, Гагарина), Маевка (улица Молодая Гвардия, Восточная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Орок (улицы Молодежная, Шарбашатская), Саз (улицы Веселая, Свободы, Ынтымак), Гавриловка (улицы Забайкальская, Степная), Кызыл-Туу (улицы Шаршембай, Конок), Белек (улицы Новая, Фрунзе, Токтогула), Мирное (улицы Киргизская, Мира, Победы, Октябрьская);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Колхозная, переулок Советский), Садовое (улицы Дружбы, Советская, Калинина), Толок (улицы Киргизская, Мира).
3Ош
- 8.00-17.00 — улицы Луначарского, Белинского, Чехова, Сайдиева, Джалал-Абадская, Шакирова, Увамская, Жумабаева, Братьев Весенних, Адышева, 60 лет Казахстана, Абдыкадырова, 13, 14, 137, 139, 141, 143, 195а, 195в, 195г, 195е, 197, 199, Краснофлотская, 5а, 5н, Урицкого, 15, 17, Ш.Руставели, 126в, 126г, 126ж, Чкалова, 2, микрорайон «Анар», 13.