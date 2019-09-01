2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улица Ялтинская, 100, проспект Ч.Айтматова, 73, отрезки улиц Тыныстанова, Горького, Кулатова;

9.00-19.30 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Эр-Тоштук);

9.30-18.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Торгой, Северная, Масыралиева, Семетей), «Ала-Арча» (улица 125 лет Бишкека), «Арча-Бешик», отрезки улиц Т.Фрунзе, Тойгонбаева, Сухомлинова, проспекта Айтматова;

9.30-17.00 — проспект Айтматова, улица Мостовая;

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Биримдик, Ак-Тилек, Эмгек, Ырыскы, Ак-Жолтой, Надырбек), улицы Каинды, Чалбай, переулки Керченский и Дорожный.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кызыл-Бирдик, Прохладное, Кой-Таш, Лебединовка («Городок энергетиков», 1, 3, 10, 11, 14, улицы Насосная, Оомат, проспект Ленина), Ленинское (улица Виноградная, переулок Сельповский), Арчалы (улица Кочоко-55), Октябрьское (улицы Калинина, Куйбышева, Гагарина), Маевка (улица Молодая Гвардия, Восточная);

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Орок (улицы Молодежная, Шарбашатская), Саз (улицы Веселая, Свободы, Ынтымак), Гавриловка (улицы Забайкальская, Степная), Кызыл-Туу (улицы Шаршембай, Конок), Белек (улицы Новая, Фрунзе, Токтогула), Мирное (улицы Киргизская, Мира, Победы, Октябрьская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Колхозная, переулок Советский), Садовое (улицы Дружбы, Советская, Калинина), Толок (улицы Киргизская, Мира).

3 Ош