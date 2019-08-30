К новому учебному году в Бишкеке увеличат количество общественного транспорта

В мэрии Бишкека уведомили руководителей фирм-перевозчиков о необходимости увеличения транспорта на линии в связи с новым учебным годом. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Управление городского транспорта мэрии разместило баннеры «Осторожно, дети!» и «Внимание, дети!» на 107 маршрутках.

Продолжается установка видеорегистраторов в салонах общественного транспорта, камеры есть в 2 тысячах 30 автобусах, троллейбусах и маршрутках.

Отмечается, что ежедневно на линию выходят в среднем 1 тысяча 800 микроавтобусов, около 140 троллейбусов и 130 автобусов.