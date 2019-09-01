Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт, кинопремьеры

31 августа — 30 сентября. Фотовыставка о достижениях Кыргызстана

Жителей и гостей столицы ждет фотодокументальная выставка, посвященная успехам страны.

Площадь Ала-Тоо.

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева, 15.00 (открытие).

3 сентября. Семинар «Цифровой банкинг: что и как должно быть»

Спикер — председатель Ассоциации иностранных инвесторов, магистр университета Карлова, Магистр глобальной цепи поставок Берлинской школы экономики и права Кайрат Итибаев.

Союз банков Кыргызстана, 14.00.

5 сентября. Лекция «Кыргызская система взаимоотношений»

О том, что происходит сегодня в нашем и как было в традиционном кыргызском обществе, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Отель «Достук», 18.30.

5 сентября. Кинопремьеры

«Оно 2» (ужасы). Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

«Опасные секреты» (триллер, драма). Шпионка британской разведки Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором изобличаются американское и британское правительства в их незаконном вторжении в Ирак. Кэтрин и ее адвокаты пытаются оправдать ее действия в суде — ей вменяют нарушение закона о государственной тайне.

«Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях» (мультфильм). Кокошу и его закадычного приятеля Оскара родители отправляют в летний лагерь для юных драконов. Веселое и увлекательное путешествие очень быстро превратилось в опаснейшее приключение, потому что им повстречалось племя не самых гостеприимных водяных драконов, а джунгли просто кишели прожорливыми и очень голодными растениями.



6 сентября. Встреча Евразийской творческой гильдии

Вы узнаете, как при минимальных затратах издать и презентовать свою книгу в Лондоне. Сможете задать вопросы, познакомиться с интересными людьми, рассказать о своих проектах, поделиться своим творчеством.

My Hotel, 18.30.

6 сентября. Мастер-класс по разработке игр

Приходите, чтобы познакомиться с миром создания игр, увидеть все этапы создания игры, познакомиться с руководителем игровой студии, получить ответы на все вопросы об игровой индустрии в Кыргызстане и во всем мире. Регистрация по ссылке.

Студия «Mad Aliens», 18.00.

6 сентября. Концерт группы «Слот» (Россия)

«Слот» — одна из ведущих рок-команд на российской сцене c 2002 года. Музыкальная направленность коллектива варьируется от тяжелого электронного рока до рокапопса.

Клуб Promzona.space, 21.00.