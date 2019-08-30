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Общество

Омурбек Бабанов пришел на допрос в ГКНБ

Бывший депутат парламента Омурбек Бабанов пришел на допрос в ГКНБ.

Политик отказался отвечать на вопросы до тех пор, пока не выйдет от следователя.

В пресс-центре ГКНБ заявили, что Омурбек Бабанов вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.
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