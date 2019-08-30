Омурбеку Бабанову ни по одному из дел не предъявлено обвинение

Экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову ни по одному из уголовных дел не предъявлено обвинение. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Амантур Абдырахманов.

По его словам, сегодня его доверителя ждут в 15.00 на допрос в ГКНБ.

«Может, уголовных дел и больше восьми. Но по всем он проходит как свидетель. Исключительно. Обвинение не предъявлено ни по одному из эпизодов», — сказал юрист.

Он также пояснил, что Омурбек Бабанов исправно ходит на допросы и в Госкомитет национальной безопасности, и в ГСБЭП. С него взята подписка о неразглашении.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.