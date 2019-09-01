Неделя-24. Освобождение Омурбека Текебаева и арестованные по событиям в Кой-Таше

Кыргызстан вчера отпраздновал 28-летие независимости. Верховный Совет республики 31 августа 1991 года принял Декларацию о государственной независимости, завершив процесс выхода из состава СССР. Как отмечали праздник в Бишкеке — в фоторепортаже 24.kg.

Своеобразным подарком к празднику можно считать вступление в силу нового соглашения между Кыргызстаном и Centerra Gold по проекту «Кумтор». В результате республике удалось увеличить поступления платежей от золотодобывающей компании на $150 миллионов. До конца 2019 года Кыргызстан получит свыше $77 миллионов, включая поступившие $7 миллиона в Фонд развития онкологии. Дополнительные средства от «Кумтора» будут поступать в фонды развития природы и социального партнерства по развитию регионов.

Одним из самых значимых политических событий недели является освобождение из-под стражи лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего министра ЧС Дуйшенкула Чотонова. Ранее Верховный суд отправил их уголовное дело на пересмотр, а Первомайский районный суд изменил меру пресечения — их отпустили под домашний арест.

По словам Омурбека Текебаева, в ближайшее время он будет занят судебным процессом по пересмотру его дела. «Для меня сейчас важна юридическая и политическая реабилитация», — отметил он.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Узники событий в Кой-Таше

Фото 24.kg. На въезде в село Кой-Таш

После событий в Кой-Таше МВД возбудило уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса. Противостояние Алмазбека Атамбаева и его сторонников с правоохранителями 7-8 августа в резиденции бывшего президента попало под статьи «Массовые беспорядки», «Хулиганство» и «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти». Проходят допросы сторонников экс-президента. Некоторым предъявили обвинения и водворили в СИЗО-1. Подробнее о том, кому и что предъявляют, — в материале «Беспорядки в Кой-Таше. Кто из сторонников Атамбаева оказался на нарах».

Вернется ли в большу политику Омурбек Текебаев?

Первомайский районный суд Бишкека вчера отпустил под домашний арест лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова. 12 сентября суд начнет пересмотр уголовного дела в отношении политиков по вновь открывшимся обстоятельствам. Мало кто сомневается, что приговор будет оправдательным. Понятно, что после реабилитации Омурбек Текебаев наверняка и поведет свою партию на выборы в 2020 году. 24.kg обратилось к респондентам с вопросом: останется ли Омурбек Текебаев в стане оппозиции или проявит лояльность к властям? Об этом в материале «Омурбек Текебаев — лояльность или оппозиция? Мнение политиков и экспертов».

Школьные дела: учебники, дневники и прививки

Фото 24.kg. В Кыргызстане проводят пилотный проект по электронным дневникам

Часть общеобразовательных школ в Кыргызстане с начала нового учебного года перейдет на электронные дневники и журналы. Пилотный проект продлится несколько месяцев. О том, зачем это нужно и какие преследуются цели, 24.kg рассказали в Министерстве образования и науки — «Электронный дневник. Плюсы и минусы использования».

Министерство образования вновь может оказаться в центре скандала. Выпуск адаптированных российских учебников по математике авторов М.Моро и других, похоже, обернется неприятной историей. Минобразования объявило тендер на поставку, хотя эксклюзивное право печатать их в Кыргызстане есть только у одного издательства. Подробнее о ситуации в материале Марии Орловой «Очередной скандал в Минобразования. Вновь учебники».

Отношение к прививкам в обществе сегодня неоднозначное. Многие родители опасаются их делать детям, пишут официальные отказы. А врачи уверяют, что это безопасно и необходимо для защиты от эпидемий ряда заболеваний. Какие прививки надо сделать школьникам и почему, в материале «Паротит, краснуха. Какие прививки надо сделать, чтобы ребенок не заболел в школе».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Романа Вершинского. Ущелье Чункурчак

Курортный сезон идет на убыль, как и отпуска у многих, поэтому в выходные далеко от Бишкека на отдых забираться сложнее. Так что сегодня у нас в выпуске красоты Чуйской области — «Мгновения жизни. Пойманное солнце и водопад в Белогорке».

Офисные болячки

На рабочем месте человек проводит не менее восьми часов в день, в среднем это примерно четверть жизни. На первый взгляд кажется, что работа в офисе безопасна. Человек не сталкивается с вредными веществами, не переносит тяжести. Но на деле у него могут развиться профессиональные заболевания. Причем их симптомы проявляются не сразу. Об этом в материале «12 болезней офисных работников. Какие бывают и как их предотвратить».

О тех, кому правила не писаны

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».