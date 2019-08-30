Взятка в военкомате. Военнослужащего оштрафовали на 220 тысяч сомов

Начальника отдела Ат-Башинского районного военкомата оштрафовали на 220 тысяч сомов по статье «Мошенничество» УК КР. Об этом 24.kg сообщил судья Нурлан Малдыбаев.
По его словам, по статье «Злоупотребление должностным положением» суд оправдал Ж.у.Н. в связи с тем, что последний не является должностным лицом.
«Один эпизод статьи «Мошенничество» прекращен за примирением сторон. По другому эпизоду этой же статьи военнослужащий оштрафован на 220 тысяч сомов», — сказал Нурлан Малдыбаев.
Напомним, начальник отдела Ат-Башинского военкомата вымогал 70 тысяч сомов за трудоустройство в подразделение военного комиссариата.