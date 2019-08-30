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Общество

Взятка в военкомате. Военнослужащего оштрафовали на 220 тысяч сомов

Начальника отдела Ат-Башинского районного военкомата оштрафовали на 220 тысяч сомов по статье «Мошенничество» УК КР. Об этом 24.kg сообщил судья Нурлан Малдыбаев. 

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По его словам, по статье «Злоупотребление должностным положением» суд оправдал Ж.у.Н. в связи с тем, что последний не является должностным лицом.

«Один эпизод статьи «Мошенничество» прекращен за примирением сторон. По другому эпизоду этой же статьи военнослужащий оштрафован на 220 тысяч сомов», — сказал Нурлан Малдыбаев.

Напомним, начальник отдела Ат-Башинского военкомата вымогал 70 тысяч сомов за трудоустройство в подразделение военного комиссариата.
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