Афиша Бишкека на выходные: празднование Дня независимости, фестивали, выставки

Акции, концерты, фестивали, кино

31 августа. Празднование Дня независимости

Мэрия подготовила обширную программу во всех районах столицы. Подробнее

31 августа. Фестиваль независимой рок-музыки Guest Rock Fest

Помимо отечественных коллективов, выступят группы из Казахстана — ВИА Drugs ’n’ Foks и Black Fat Bone. Мероприятие имеет возрастное ограничение 18+. Официальное афтепати пройдет в кафе SomeWhere Bistro.

Ночной клуб «Ретро-Метро», 21.00.

31 августа. Фестиваль красок Color Fest KG

У вас есть шанс увидеть шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Участники выбрали образ известного музыканта и споют его песню, максимально похоже на оригинал.

Парк Победы имени Д.Асанова, 15.00.

Фото Владислава Ногая. Праздник Холи, Бишкек, март 2019 года

31 августа. Выступление трио «Каганат»

Выступит новый музыкальный проект из лучших музыкантов города. Они исполняют кыргызскую народную музыку. Сыграют Омургазы уулу Жыргалбек (комуз, домбра, ооз комуз, сыбызгы, чоор), Джамалдин Капаров (ударные, перкуссия) и Викрам Рузахунов (клавишные).

SomeWhere Bistro, 20.00.

31 августа. Вечер латинских танцев

Для вас будет звучать музыка бачаты, кизомбы и сальсы. В программе мастер-класс.

Кафе Tucano Coffee, 20.00.

31 августа — 1 сентября. Традиционные игры

Вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 16.00 (31 августа), 19.00 (1 сентября).

Выставки, ярмарки

31 августа — 1 сентября. Фотовыставка о достижениях Кыргызстана

Жителей и гостей столицы ждет фотодокументальная выставка, посвященная успехам страны.

Площадь Ала-Тоо.

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

31 августа. Открытие фотовыставки «Параллельные города»

Снимки сделаны в Гонконге, Шанхае и Бангкоке. «Типичность и история каждого из городов — в его деталях, они практически параллельны, но разнообразны» — эту мысль и передает фотохудожник Алис. Регистрация по телефону 0999883218.

Meduza 501.

Мастер-классы, тренинги, акции

1 сентября. Мастер-класс по массажу шарфом ребозо

Массаж ребозо — это самый быстрый и легкий способ расслабиться в любых условиях. Техника пришла к нам из Мексики, она очень мягкая, практически остеопатическая, потому что в ней нет непосредственного контакта рук с телом. Регистрация по телефону 0553880108.

Улица Боконбаева, 103, 17.30.

31 августа. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0558545433.

Студия Saimaly Tash Toiart, 13.00, 16.00.