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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:

— житель села Кереге-Таш Мурзапаша Маматов награжден медалью «Данк»;
— артисты Центрального оперного театра Китая награждены государственными наградами; Подробнее
— командир воздушного судна Дмитрий Палашкин награжден медалью «Эрдик»; Подробнее
— Ибраимову присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»; Подробнее
— Кулатову присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»; Подробнее
— ряд иностранных работников сферы здравоохранения награждены госнаградами;
— госнаграды вручили за активное участие в проведении Совета глав государств ШОС;
— подписан Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики»; Подробнее
— ряд военнослужащих награждены государственными наградами Кыргызской Республики.

«Окмотпресс»:

— образована Государственная комиссия по изучению ситуации в селе Кой-Таш. Подробнее

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