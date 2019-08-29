Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:
— житель села Кереге-Таш Мурзапаша Маматов награжден медалью «Данк»;
— артисты Центрального оперного театра Китая награждены государственными наградами; Подробнее
— командир воздушного судна Дмитрий Палашкин награжден медалью «Эрдик»; Подробнее
— Ибраимову присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»; Подробнее
— Кулатову присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»; Подробнее
— ряд иностранных работников сферы здравоохранения награждены госнаградами;
— госнаграды вручили за активное участие в проведении Совета глав государств ШОС;
— подписан Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики»; Подробнее
— ряд военнослужащих награждены государственными наградами Кыргызской Республики.
«Окмотпресс»:
— образована Государственная комиссия по изучению ситуации в селе Кой-Таш. Подробнее
Рубрика «Официально» по ссылке.