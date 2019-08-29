30 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 – улицы Салиевой, 145, Ш.Руставелли, 58, жилмассив «Керамический» (улицы Щусева, Усенбаева, Ибраимова, Куренкеева, Маяковского, Элебесова, Тыныстанова, Васильева);

9.00-19.30 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Арашан, Анар, Жээк, Кошой);

9.30-19.00 – микрорайон «Тунгуч», 34а, 51, 54-56, 58, 72-74;

9.30-18.00 – жилмассив «Ала-Арча» (улицы Аксы, Матисакова), отрезки улиц Оренбургской, Кулатова, Фатьянова;

9.30-12.30 – жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Абаданова, Садырбаева, Шералиева, Тугелова, Актан), «Ынтымак» (улицы Чон-Арык, Ынтымак);

9.30-17.00 – отрезки улиц Панфилова, Боконбаева, Орозбекова, Московской, жилмассив «Ак-Ордо»;

10.00-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Бирдик, Прохладное, Лебединовка (улицы Советская, Мамыркалиева, проспект Победы), Восток (улицы Луговая, Советская, Озерная), Октябрьское (улицы 22 партсъезда, Пушкина, Гагарина), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная, Кыргызская), Арчалы (улица Кочоко, дом № 55Б), Кашка-Суу, Байтик;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Солнечная, Кирова, Ленинградская, Победы, Ошская, Кайназаровой, Набережная, Мира, Школьная, Московская, Юбилейная), Гавриловка (улицы Олимпийская, Горького, Фрунзе, Пушкина, Северная);

9.00-14.00 — село Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая, Лесная, Дорожная, Тупик);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улица Заводская), Толок (улица Токтогула), Ак-Суу (от улицы Есенина до улицы Тоголока Молдо);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Карабалтинская, Фрунзенская, Бакыта, Пушкина, Тимирязева, переулок Садовый), cела Калининское (улица Береговая), Новониколаевка (улицы Московская, Энгельса, Западная, Свердлова, Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Джайылма, Панфиловское, Каинды;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Западная Атая), Ак-Кудук (улицы Токтогула, Новая Жизнь, Пушкина, Северная), Боз-Бармак (улицы Токтогула, Шопокова), Бирдик (улицы Аламанова, Красный Милянтан), Джар-Башы (улица Телебаева).

3 Иссык-Кульская область

7.00-13.00 — поселок Энилчек;

8.00-15.00 — поселок Кара-Сай;

9.00-17.00 — села Бору-Баш, Черик, город Каракол (улицы Кузбасская, Фрунзенская, Фадеева);

14.00-16.00 — село Оттук.

4 Ошская область