19:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

30 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 – улицы Салиевой, 145, Ш.Руставелли, 58, жилмассив «Керамический» (улицы Щусева, Усенбаева, Ибраимова, Куренкеева, Маяковского, Элебесова, Тыныстанова, Васильева);
  • 9.00-19.30 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Арашан, Анар, Жээк, Кошой);
  • 9.30-19.00 – микрорайон «Тунгуч», 34а, 51, 54-56, 58, 72-74;
  • 9.30-18.00 – жилмассив «Ала-Арча» (улицы Аксы, Матисакова), отрезки улиц Оренбургской, Кулатова, Фатьянова;
  • 9.30-12.30 – жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Абаданова, Садырбаева, Шералиева, Тугелова, Актан), «Ынтымак» (улицы Чон-Арык, Ынтымак);
  • 9.30-17.00 – отрезки улиц Панфилова, Боконбаева, Орозбекова, Московской, жилмассив «Ак-Ордо»;
  • 10.00-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек».

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Бирдик, Прохладное, Лебединовка (улицы Советская, Мамыркалиева, проспект Победы), Восток (улицы Луговая, Советская, Озерная), Октябрьское (улицы 22 партсъезда, Пушкина, Гагарина), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная, Кыргызская), Арчалы (улица Кочоко, дом № 55Б), Кашка-Суу, Байтик;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Солнечная, Кирова, Ленинградская, Победы, Ошская, Кайназаровой, Набережная, Мира, Школьная, Московская, Юбилейная), Гавриловка (улицы Олимпийская, Горького, Фрунзе, Пушкина, Северная);
  • 9.00-14.00 — село Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая, Лесная, Дорожная, Тупик);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Петровка (улица Заводская), Толок (улица Токтогула), Ак-Суу (от улицы Есенина до улицы Тоголока Молдо);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Карабалтинская, Фрунзенская, Бакыта, Пушкина, Тимирязева, переулок Садовый), cела Калининское (улица Береговая), Новониколаевка (улицы Московская, Энгельса, Западная, Свердлова, Комсомольская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джайылма, Панфиловское, Каинды;

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Западная Атая), Ак-Кудук (улицы Токтогула, Новая Жизнь, Пушкина, Северная), Боз-Бармак (улицы Токтогула, Шопокова), Бирдик (улицы Аламанова, Красный Милянтан), Джар-Башы (улица Телебаева).

3Иссык-Кульская область

  • 7.00-13.00 — поселок Энилчек;
  • 8.00-15.00 — поселок Кара-Сай;
  • 9.00-17.00 — села Бору-Баш, Черик, город Каракол (улицы Кузбасская, Фрунзенская, Фадеева);
  • 14.00-16.00 — село Оттук.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Каарман, Асанчек, Кыргызчек, город Ош (улицы Луначарского, Белинского, Чехова, Сайдиева, Джалал-Абадская, Жаны-Турмуш, Сура-Таш, Шакирова, Увамская, Жумабаева, микрорайон «Анар», 13).
Ссылка:
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и&nbsp;кого еще к&nbsp;ним привязали Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и кого еще к ним привязали
Бизнес
O! Safe Kids&nbsp;&mdash; защита ваших детей в&nbsp;интернете! O! Safe Kids — защита ваших детей в интернете!
Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по&nbsp;кок-бору Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по кок-бору
Эковолонтеры собрали более 1&nbsp;тонны мусора Эковолонтеры собрали более 1 тонны мусора
На&nbsp;месторождении Таш-Булак все в&nbsp;норме. Никаких отрицательных изменений нет! На месторождении Таш-Булак все в норме. Никаких отрицательных изменений нет!