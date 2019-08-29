В Казахстане водителей пугают макетами детей и полицейских машин на обочинах

На дорогах Алматинской области Казахстана появились макеты людей и полицейских машин. Об этом сообщил сайт Informburo.kz.

В департаменте полиции заявили, что в регионе ситуация с аварийностью на дорогах остается тревожной. Причины разные — от роста транспортного потока до низкой дисциплины водителей.

Внедряя новый проект, полицейские надеются снизить количество транспортных происшествий на дорогах области. С начала года в ДТП здесь погибли 270 человек и 1,3 тысячи получили травмы.

Фото Informburo.kz. Макет полицейской машины

По проекту на самых опасных участках автодорог установили 200 предупредительных билбордов, макетов полицейских машин и детей.