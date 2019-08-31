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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 31 августа солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 14 минут.

С 8.00 до 12.00, а также с 19.00 до 23.00 ограничат движение автомобильного транспорта на следующих участках:

  • проспект Чуй — от улицы Тыныстанова до улицы Тоголока Молдо;
  • улица Киевская — от бульвара Эркиндик до улицы Логвиненко;
  • улица Фрунзе — от улицы Панфилова до улицы Раззакова.

Движение по улице Абдымомунова в этом квадрате тоже ограничат.

Памятные даты

День независимости Кыргызстана

В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыргызстан приняла постановление о Декларации о государственной независимости. Согласно этому историческому акту, Кыргызстан объявлен независимым, суверенным, демократическим государством.

Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным принципам международного права, дружбы и сотрудничества между народами, неуклонном соблюдении ранее принятых на себя обязательств. В декларации содержался призыв к парламентам союзных республик и стран мирового сообщества признать независимость Кыргызстана.

В республике пройдут праздничные мероприятия. Что приготовила мэрия Бишкека для горожан, можно посмотреть по ссылке.

Утвержден план Пишпека

Фото ЦГА КФФД КР. Дом в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, 1909 год

Cегодня исполняется 140 лет с того дня, как официально утвердили План проектного расположения вновь предполагаемого города Пишпека.

В 1878 году в Пишкек решили перенести из Токмака уездную столицу. Поэтому и разработали тот план. Из него следовало, что город должен быть с застройками европейского типа. Уличную сетку разбивали в шахматном порядке, это благоприятствовало устройству арычной сети и естественной вентиляции улиц.

Архивные фотографии города можно найти в материале журналистов 24.kg по ссылке.

День блога

Идея праздновать День блога появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08).

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-полковник Леонид Ивашов

из интернета
Фото из интернета. Леонид Ивашов

Родился 31 августа 1943 года в совхозе имени Фрунзе Киргизской ССР. Российский военный и общественный деятель.

Выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища имени Ленина и Военной академии имени Фрунзе. Командовал мотострелковой ротой в Группе советских войск в Германии и был замкомполка в Таманской дивизии. Возглавлял Секретариат министров обороны СССР Устинова и Соколова, управление делами Минобороны при министре Язове. В 1996-2001 годах был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

В декабре 2011-го выдвигался в кандидаты на пост президента России.

Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. Доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Союза писателей России. Автор трех научных книг и двух поэтических сборников.

У кого намечается той

Абылкайыр Узакбаев

Родился 31 августа 1964 года в селе Тамга Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».

Курсан Асанов

Родился 31 августа 1966 года в селе Джаны-Арык Ошской области. Экс-заместитель министра внутренних дел.

Его сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Куда сходить

Культура

  • на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
  • Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает на выставку «В мире и согласии. Искусство СССР»;
  • праздничнование Дня независимости;
  • в ночном клубе «Ретро-Метро» пройдет Guest Rock Fest;
  • в парке Победы имени Д.Асанова — фестиваль красок;
  • Кафе Tucano Coffee приглашает на вечер латинских танцев.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

  • Открытый чемпионат Кыргызстана по баскетболу 3×3;
  • Кыргызская премьер-лига по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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