Электронная очередь. В каких школах Бишкека остались свободные места

В школах Бишкека остались свободные места в первых классах. Об этом 24.kg сообщил разработчик «Электронной записи в школу» Тологон Аматов.

Читайте по теме Электронная очередь в школы Бишкека. Куда обращаться, если не успели записаться

По его словам, свободным остается 1 тысяча 31 место.

Всего на 28 августа поступили 16 тысяч 724 заявки, зачислены 15 тысяч 988 детей. Еще 629 одобрены, 27 находятся на рассмотрении. Отклонены 50 заявок.

Больше всего свободных мест в школах Ленинского района — 555, меньше всего в Свердловском — 124.

Электронную очередь в школы в Кыргызстане запустили в феврале 2019 года. Тогда сообщалось, что заявки принимаются до 15 августа. Но, как отметил Тологон Аматов, еще есть время подать на свободные места.

«В те школы, где набор уже закрыт, можно подать заявку через районные центры образования», — добавил он.